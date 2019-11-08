У Дарницькому районі не ходитимуть три трамваї

У столиці через реконструкцію колії з 9 листопада буде призупинено рух трамваїв №№ 23, 32, 33.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 9 листопада рух трамваїв №№ 23, 32, 33 буде призупинено. Продовжують капітальну реконструкцію трамвайної колії на вул. Алматинській", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на час реконструкції транспорт курсуватиме:

- трамваї № 33К – від Дарницького депо до вул. Сержа Лифаря за маршрутом: вул. Павла Усенка – вул. Гната Хоткевича – вул. Миропільська – вул. Курнатовського – вул. Миколи Кибальчича – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря;

- автобуси № 33ТК – від ДВРЗ до Дарницької площі за маршрутом: вул. Алматинська – вул. Празька – просп. Юрія Гагаріна – вул. Володимира Сосюри – Дарницька площа;

автобуси № 33Т – від ДВРЗ до ст. м. «Чернігівська» за маршрутом: вул. Алматинська (від вул. Літинської) – вул. Празька – вул. Івана Сергієнка – вул. Володимира Сосюри – просп. Юрія Гагаріна – б-р Верховної Ради – вул. Гната Хоткевича – ст. м. «Чернігівська».

Водночас кількість трамваїв № 22 «Бульвар Перова – Завод залізобетонних конструкцій» буде збільшено.

Про завершення реконструкції та відновлення руху трамваїв буде повідомлено додатково.