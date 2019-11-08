Біля Оболонської набережної затонула яхта
Укрінформ
У Оболонському районі Києва між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд затонула яхта, постраждалих немає.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві
“8 листопада о 09:16 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від водної поліції про те, що між затокою Собаче гирло та затокою Верблюд в Оболонському районі затонула яхта. Під водою можливо знаходяться люди”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що затонула однопалубна яхта.
"Водолазним відділенням було обстежено місце події. Загиблих та травмованих не виявлено", - інформують у відомстві.
Обставинами події займаються правоохоронні органи.
Фото: ДСНС