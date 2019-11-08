У столиці загорівся тролейбус із пасажирами

"8 листопада о 08:31 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської, що у Шевченківському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, в тролейбусі сталося коротке замкнення у моторному відсіку з подальшим горінням. Тролейбус у цей час стояв на зупинці громадського транспорту, всередині були пасажири.

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Водій транспортного засобу зробив оголошення, щоб пасажири вийшли із салону та самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника. Жертв та постраждалих немає, додали в ДСНС.

Фото: www.facebook.com/DSNSKyiv