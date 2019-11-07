У Києві на одну ніч скоротять час роботи двох трамваїв

У Києві на одну ніч скоротять час роботи двох трамваїв

Укрінформ
У Києві в ніч проти 8 листопада передбачено скорочений режим роботи трамваїв №№ 8, 29.
Причиною є роботи з ремонту колії на вул. Ялтинській, повідомили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що останні відправлення трамваїв №8 за власним маршрутом буде від ст. м. «Лісова» о 22:36, 22:54 та від ст. м. «Позняки» о 22:26, 22:50.

Останні відправлення трамваїв №29 за власним маршрутом від ст. м. «Лісова» буде о 22:40, 22:58; від ст. м. «Бориспільська» о 22:25, 22:45.

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О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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