У Києві на одну ніч скоротять час роботи двох трамваїв

Зазначається, що останні відправлення трамваїв №8 за власним маршрутом буде від ст. м. «Лісова» о 22:36, 22:54 та від ст. м. «Позняки» о 22:26, 22:50.

Останні відправлення трамваїв №29 за власним маршрутом від ст. м. «Лісова» буде о 22:40, 22:58; від ст. м. «Бориспільська» о 22:25, 22:45.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.