Поліція не дала виселити силоміць мешканців із столичного "бунтівного" гуртожитку

"Мені щойно подзвонив начальник столичної поліції. За його словами особи, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій затримані", - сказав Кличко.

За його словами слідчі дії тривають, поліція запевняє, що контролює ситуацію.

"Я також в черговий раз звертаюся до власників гуртожитку та його мешканців з проханням всі спірні питання вирішувати мирним та законним шляхом", - сказав Кличко.

За словами мешканців, які звернулися безпосередньо в мерію Києва, на вулиці Польовій сталися сутички біля гуртожитку. Нібито, силовики захопили гуртожиток і не пускали мешканців до будинку.

Водночас, як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, гуртожиток на Польовій перебуває в аварійному стані, тому було вирішено переселити мешканців в будівлю на вулицю Туполєва.

Частина мешканців аварійного гуртожитку, що належить тресту "Київміськбуд-2", відмовляється від переселення до іншого гуртожитку і вимагає надати їм нові квартири у власність.

Керівництво тресту "Київміськбуд-2" заявляє про шантаж з боку жителів гуртожитку і звернулося до прокуратури з вимогою відкрити кримінальні провадження проти "відмовників", нібито, за погрози вбивством.

7 листопада до кулуарів Київради прийшли мешканці гуртожитку на Польовій із заявою, що саме в ці хвилини їх намагаються виселити силою.

Фото: kyiv.depo.ua