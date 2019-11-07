Поліція не дала виселити силоміць мешканців із столичного

Поліція не дала виселити силоміць мешканців із столичного "бунтівного" гуртожитку

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Укрінформ
У Києві правоохоронці затримали осіб, які намагалися силоміць виселити мешканців скандально відомого гуртожитку на вулиці Польовій.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Київради, передає кореспондент Укрінформу.

"Мені щойно подзвонив начальник столичної поліції. За його словами особи, які намагалися силою виселити людей з аварійного гуртожитку на вулиці Польовій затримані", - сказав Кличко.

За його словами слідчі дії тривають, поліція запевняє, що контролює ситуацію.

"Я також в черговий раз звертаюся до власників гуртожитку та його мешканців з проханням всі спірні питання вирішувати мирним та законним шляхом", - сказав Кличко.

За словами мешканців, які звернулися безпосередньо в мерію Києва, на вулиці Польовій сталися сутички біля гуртожитку. Нібито, силовики захопили гуртожиток і не пускали мешканців до будинку.

Водночас, як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, гуртожиток на Польовій перебуває в аварійному стані, тому було вирішено переселити мешканців в будівлю на вулицю Туполєва.

Частина мешканців аварійного гуртожитку, що належить тресту "Київміськбуд-2", відмовляється від переселення до іншого гуртожитку і вимагає надати їм нові квартири у власність.

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Керівництво тресту "Київміськбуд-2" заявляє про шантаж з боку жителів гуртожитку і звернулося до прокуратури з вимогою відкрити кримінальні провадження проти "відмовників", нібито, за погрози вбивством.

7 листопада до кулуарів Київради прийшли мешканці гуртожитку на Польовій із заявою, що саме в ці хвилини їх намагаються виселити силою.

Фото: kyiv.depo.ua

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