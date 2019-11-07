Поліція затримала росіянина, який втік з-під варти в аеропорту

Поліція Київської області затримала росіянина, який втік з-під варти під час доправлення його до ізолятора тимчасового тримання.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

"Поліція Київщини оперативно затримала втікача-росіянина", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше затриманий в аеропорту зловмисник з Росії втік з-під варти під час доправлення його до ізолятора тимчасового тримання.

Зазначається, що одразу на пошуки зловмисника підняли за тривогою особовий склад Васильківського відділу поліції, залучили додаткові сили з прилеглих територіальних підрозділів поліції, патрулі, спецпризначенців, кінологів.

Правоохоронці максимально блокували територію на всіх можливих напрямках, куди міг своїм ходом направитися втікач, і такі заходи не дали зловмиснику далеко втекти.

"Громадськість, яка теж допомагали у пошуках зловмисника, помітила невідомого чоловіка на околицях міста Васильків, який тікав від них. Про це одразу люди повідомили пішим нарядам поліції. Бійці спецпідрозділу тактико-оперативного реагування та бійці полку поліції спеціального призначення швидко наздогнали втікача у полі та затримали", - уточнюється у повідомленні.

Надалі затриманого буде доправлено до ізолятора тимчасово тримання, де він очікуватиме на рішення суду щодо обрання запобіжного заходу.

Окрім того, як зазначається, надалі іноземець відповідатиме згідно законодавства України за втечу з-під варти.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до п’яти років.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion