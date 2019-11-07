У Київраді створили міжфракційне об’єднання «Новий Київ».

Про це під час засідання Київради поінформував голова депутатської групи "Київська команда" в Київраді Сергій Гусовський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переконаний, що ми зможемо об'єднати наші зусилля для того, щоб відстоювати сталий розвиток міста Києва, боротися з корупцією, неефективністю та шахрайством», – сказав Гусовський.

Також він нагадав, що однойменне об’єднання днями було створено і у Верховній Раді України. Його очолив народний депутат Олександр Ткаченко.

Крім цього, під час засідання Київради двоє депутатів оголосили, що входять до складу депутатської групи Київради "Київська команда". Це Ілля Сагайдак та Вадим Ноздря.

Як повідомляв Укрінформ 29 жовтня, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Ткаченко став головою міжфракційного депутатського об’єднання "Новий Київ".

Олександр Ткаченко — народний депутат, обраний за списком партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Раніше — генеральний директор "1+1 медіа".