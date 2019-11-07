На трьох станціях київського метро вибухівки не знайшли

Столичні станції метро "Золоті ворота", "Академмістечко" та "Червоний хутір" працюють у звичайному режимі після перевірки повідомлення про замінування.

Про це повідомив столичний метрополітен у Facebook.

"Станцію "Золоті ворота", а також пересадку, перевірено та відчинено для пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Пізніше з'явилися повідомлення, що станції "Академмістечко" та "Червоний хутір" також відчинили після перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, зранку у Києві через повідомлення про замінування зачинено три станції метро.

У Києві втретє з початку місяця зранку "мінують" окремі станції метро, через що виникає тиснява у метрополітені.