Вибух авто у Києві: ЗМІ дізналися ім'я потерпілого

Жертвою вибуху на Брест-Литовському шосе у Києві, мав стати бізнесмен Ігор Сало. Саме на нього начебто і було вчинено замах.

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело.

Зазначимо, що вечері, 6 листопала, унаслідок вибуху на Брест-Литовському шосе в Києві загинув водій автомобіля Mercedes-Benz, двоє пасажирів зазнали поранень.

Крім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху перебував неподалік.

Повідомлення про вибух поліцейські отримали близько 21:40.

За словами свідків, Mercedes-Benz чорного кольору стояв на повороті в напрямку села Чайки, коли до машини під'їхав мотоцикліст, кинув у автомобіль вибуховий пристрій і поїхав геть. Вибуховою хвилею у машини знесло дах.