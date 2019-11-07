Вибух авто у Києві: ЗМІ дізналися ім'я потерпілого
Укрінформ
Жертвою вибуху на Брест-Литовському шосе у Києві, мав стати бізнесмен Ігор Сало. Саме на нього начебто і було вчинено замах.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на джерело.
Зазначимо, що вечері, 6 листопала, унаслідок вибуху на Брест-Литовському шосе в Києві загинув водій автомобіля Mercedes-Benz, двоє пасажирів зазнали поранень.
Крім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху перебував неподалік.
Повідомлення про вибух поліцейські отримали близько 21:40.
За словами свідків, Mercedes-Benz чорного кольору стояв на повороті в напрямку села Чайки, коли до машини під'їхав мотоцикліст, кинув у автомобіль вибуховий пристрій і поїхав геть. Вибуховою хвилею у машини знесло дах.