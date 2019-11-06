Через ремонт Шулявського мосту змінять маршрути три нічних тролейбуси

У ніч проти 7 листопада будуть змінені маршрути тролейбусів №№ 92Н, 93Н, 94Н. Це пов’язано із будівництвом Шулявського шляхопроводу, а також ремонтом контактної мережі на б-рі Тараса Шевченка.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

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Так, із 00:01 до 05:00 рух тролейбусів буде організовано:

- маршрут № 92Н – від просп. Свободи до вул. Маршала Гречка за власним маршрутом, далі – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський, далі за власним маршрутом;

- маршрути №№ 93Н, 94Н – відповідно від вул. Чорнобильської та просп. Леся Курбаса до просп. Перемоги за власними маршрутами, далі – вул. Д. Щербаківського – вул. Стеценка – вул. Академіка Щусєва – вул. Ю. Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. І. Огієнка – залізничний вокзал «Південний».