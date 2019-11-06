Трубопровід на Саксаганського "лататимуть" кілька днів
Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".
«На місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади Київтеплоенерго. Усунення пошкодження займе декілька днів, оскільки у зоні проведення робіт розташовані суміжні комунікації. Зокрема, теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Це суттєво ускладнює роботу фахівців, адже не дає можливості на повну силу використовувати спецтехніку. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну", - зазначив начальник служби моніторингу та аналізу якості надання послуг КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.
Наразі проводиться заміна пошкодженої ділянки трубопроводу.
Завершення робіт із відновленням асфальтного покриття планується 8 листопада.
За його словами, для уникнення перебоїв у постачанні послуг навколишні будинки було перепідключено на інші магістралі.
Як повідомляв Укрінформ, у центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою.
Фото: Facebook КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"