Трубопровід на Саксаганського "лататимуть" кілька днів

Фахівці КП "Київтеплоенерго" продовжують усувати пошкодження магістрального трубопроводу, яке сталося вчора о 16:40 за адресою: вул. Саксаганського, 22.

Про це повідомляє КП "Київтеплоенерго".

«На місці продовжують працювати аварійно-відновлювальні бригади Київтеплоенерго. Усунення пошкодження займе декілька днів, оскільки у зоні проведення робіт розташовані суміжні комунікації. Зокрема, теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Це суттєво ускладнює роботу фахівців, адже не дає можливості на повну силу використовувати спецтехніку. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну", - зазначив начальник служби моніторингу та аналізу якості надання послуг КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

Наразі проводиться заміна пошкодженої ділянки трубопроводу.

Завершення робіт із відновленням асфальтного покриття планується 8 листопада.

За його словами, для уникнення перебоїв у постачанні послуг навколишні будинки було перепідключено на інші магістралі.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою.

Фото: Facebook КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"