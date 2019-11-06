Кличко звільнив шістьох радників

Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість радників, що працювали на громадських засадах, серед яких лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.

Про це йдеться в розпорядженнях №932 та №934 від 1 листопада.

Зокрема, столичний мер звільнив лідера гурту «Воплі Відоплясова» Олега Скрипку, який займав посаду радника з питань культури з серпня 2014 року, та режисера та куратора проєкту Art United Us Гео Лерос, який працював радником з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів.

Також був звільнений радник з питань запобігання та виявлення корупції блогер і бізнесмен Карл Волох, радник з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Леся Дутка, радник з питань взаємодії з земляцтвами Микола Колесник та радник з питань житлово-комунального господарства Андрій Черевко.

Як повідомляв Укрінформ, Окружний адмінсуд Києва відклав підготовче засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука на 14 листопада.

Кличко просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Водночас Кличко просить ОАСК скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА.