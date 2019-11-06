Кличко звільнив шістьох радників

Кличко звільнив шістьох радників

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко звільнив шість радників, що працювали на громадських засадах, серед яких лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка.

Про це йдеться в розпорядженнях №932 та №934 від 1 листопада.

Зокрема, столичний мер звільнив лідера гурту «Воплі Відоплясова» Олега Скрипку, який займав посаду радника з питань культури з серпня 2014 року, та режисера та куратора проєкту Art United Us Гео Лерос, який працював радником з питань втілення культурно-мистецьких арт-проектів.

Також був звільнений радник з питань запобігання та виявлення корупції блогер і бізнесмен Карл Волох, радник з питань взаємодії з депутатським корпусом Київради Леся Дутка, радник з питань взаємодії з земляцтвами Микола Колесник та радник з питань житлово-комунального господарства Андрій Черевко.

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Як повідомляв Укрінформ, Окружний адмінсуд Києва відклав підготовче засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука на 14 листопада.

Кличко просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

Водночас Кличко просить ОАСК скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА.

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