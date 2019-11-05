Прорив труби у центрі Києва: у Кличка обіцяють, що перебоїв з водою не буде

Спеціалісти КП «Київтеплоенерго» працюють над ліквідацією пориву трубопроводу гарячого водопостачання, що стався сьогодні близько 16:40 на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського. Авто, що потрапили у провал автодорожнього покриття, вже евакуйовані, водії не постраждали.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

«Це дозволило нам значно скоротити ту кількість аварій, яка могла б виникнути на цих ділянках. Однак, враховуючи серйозну зношеність більшості трубопроводів, місту необхідна подальша їх заміна. Ми продовжимо цю масштабну роботу», – сказав заступник голови КМДА Пантелеєв.

За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» здійснюють перепідключення найближчих будинків на інші магістралі, тому перебоїв у постачанні послуг не буде.

Провали утворилися безпосередньо на автодорожньому полотні у двох місцях, розміром 3х3 м кожна.

Заступник голови КМДА нагадав, що цього року в столиці замінили 130 км аварійних трубопроводів.