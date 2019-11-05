Суд закрив справу про арешт Гостиного двору у Києві

Київський апеляційний суд на засіданні щодо накладення арешту на будівлю Гостиного двору виніс рішення про закриття справи.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

“Сьогодні, 5 листопада, відбулося засідання Київського апеляційного суду щодо накладання арешту на будівлю Гостиного двору. Суд постановив закрити справу у зв’язку з тим, що прокурор відмовився від своєї апеляційної скарги”, - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим рішенням директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк висловив переконання, тепер справа за Кабміном - передати будівлю Гостинного двору у комунальну власність задля її реставрації.

Як повідомлялося, 25 березня цього року суддя Печерського районного суду Києва розглянув клопотання ГПУ про накладення арешту на будівлю Гостиного двору. У клопотанні було відмовлено.

У документі було сказано, що ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів із дня її оголошення.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення. Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив фонду Держмайна у поверненні Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути Гостиний двір регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

Київський міський голова наголошував, що столична влада очікує на передачу у власність громади Києва Гостиного двору, який суд повернув у державну власність. Місто готове взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.