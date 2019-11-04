Учасники акції "Рік без Каті" рушили до будівлі МВС

Організатори акції "Рік без Каті" оголосили завершення офіційної частини заходу та запросили пройтись символічною ходою до будівлі Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі усі охочі долучитись до символічної ходи формують колону під Офісом Президента України. При цьому організатори акції заликликали не брати участь у ході учасників заходу з дітьми та тваринами.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні проходить акція "Рік без Каті" у річницю смерті активістки Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Читайте також: У центрі Херсона презентували фільм про Гандзюк

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонською мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонською поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Читайте також: У роковини смерті Гандзюк омбудсмен звернулася до ЗМІ

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Катерина Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.