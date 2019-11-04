Пішохідний міст біля НАУ закривають на ремонт

Із 5 листопада пішохідний міст на розі проспекту Комарова і вулиці Василенка закривають на ремонт.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"Ми розпочинаємо капітальний ремонт аварійного пішохідного мосту через просп. Комарова поблизу вул. Василенка. Буде повністю замінено прогони, опори, сходи, збудовано ліфти", - йдеться у повідомленні.

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За сприятливих погодних умов завершити першу частину робіт і відкрити прохід для пішоходів заплановано до кінця цього року. Весь комплекс робіт буде завершено до червня 2020 року.

Обійти перекритий шляхопровід можна через станції швидкісного трамвая «Героїв Севастополя» і «НАУ».

Фото з відкритих джерел