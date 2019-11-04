Під Києвом росіянин пошкодив флагшток з прапором ОУН

“На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції Києво-Святошинського відділу поліції. На правопорушника вказав свідок, який помітив вандала з вікна своєї квартири і одразу викликав поліцію. Для встановлення особи, складання відповідних документів, з’ясування усіх обставин події та для прийняття відповідного процесуального рішення, слідчо-оперативна група доправила порушника до Вишнівського відділення поліції”, - йдеться у повідомленні.

З’ясувалось, що пошкодив флагшток 45-річний громадянин Російської Федерації, який приїхав до родичів у село Святопетрівське. Іноземець має посвідку на постійне місце проживання в Україні.

Порушник при спілкуванні з поліцейськими поводив себе неадекватно: то голосно плакав, то починав сміятися. У той час, коли вийшов на коридор за природніми потребами, зненацька він виплигнув у вікно з третього поверху адмінбудівлі. Поліцейським чолов’яга пояснив свій «політ», що для нього просто грає гучно музика.

Для надання медичної допомоги поліцейські викликали карету швидкої допомоги. «Стрибуна» доправили до лікарні з забійними травмами тіла.

Відносно правопорушника працівники поліції склали адміністративний проткала за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.