Кличко розповів про долю незаконних “ларьків”: вже прибрали 12,5 тисячі

З літа 2014 року у столиці прибрали близько 12,5 тисяч МАФів. З початку цього року було демонтовано понад 1,6 тисячі незаконних тимчасових споруд і торгових точок.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"Ми продовжуємо очищувати столицю від МАФів, що псують вигляд наших вулиць, створюють незручності біля зупинок громадського транспорту і в підземних переходах", - написав Кличко.

Він повідомив, що системне прибирання Києва від незаконних "ларьків" розпочали влітку 2014 року.

"Було чимало спротиву, погроз інспекторам та навіть фізичного протистояння під час демонтажів. Але з того часу прибрали близько 12,5 тисяч МАФів. Тільки з початку цього року було демонтовано понад 1,6 тисяч незаконних тимчасових споруд і торгових точок - від найменшого лотка-штендера з овочами-фруктами до ангарів площею в 500-800 квадратних метрів. Також прибираємо авто, що без будь-яких дозволів намагаються продавати каву та фастфуд, самовільно встановлені літні майданчики кафе, барів та ресторанів, незаконні огорожі. А також - незаконні гаражі, автомийки, складські приміщення", - повідомив мер.

Кличко зауважив, що демонтують тільки ті споруди, що працюють без дозвільних документів. Адже понад 5 тисяч столичних МАФів – законні. За планом, в місті має бути 6,5 тисяч торгових кіосків, пересувних кав’ярень й інших тимчасових споруд. Сьогодні на вулицях Києва ще залишаються 2,9 тисяч незаконних МАФів.

"Плануємо до кінця року зменшити їх кількість майже на 300. Основний виклик у тому, що фахівці Київблагоустрою, які активно працюють, аби очистити наше місто від МАФів, щодня виявляють нові незаконні споруди. Ми виписуємо штрафи, але вони, за законодавством, - дуже низькі. І навіть не покривають вартості робіт зі знесення та демонтажу. Але місто налаштоване навести лад і продовжує боротьбу з незаконною торгівлею! До речі, нам у цьому допомагають кияни, які повідомляють про нововстановлені МАФи, надсилають фото. А ми - перевіряємо інформацію і реагуємо на неї", - підкреслив він.