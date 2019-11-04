Через сильний вітер у Києві оголосили "жовтий" рівень небезпечності
Укрінформ
4 листопада у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, що відповідає першому ("жовтому") рівню небезпечності.
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
У зв'язку з цим Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян і гостей міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:
- усі вікна щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев (особливо тополь), не паркувати поруч із ними автотранспорт;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.
Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.