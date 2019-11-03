До кінця року через ремонт перекриють вулицю на Подолі

На вулиці Покровській у Подільському районі Києва через ремонтні роботи перекрили до кінця року рух транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

“На вул. Покровській перекрито рух, об’їзд здійснюється вул. Сагайдачного. ...перший етап робіт триватиме до кінця року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках робіт з реконструкції вулиці Покровської виконають перекладення мереж, зокрема, водопроводу.

“Реконструкцію розпочали на ділянці від Андріївського узвозу до пров. Академіка Зелінського. На цій ділянці рух транспорту перекрито”, - зазначили в КМДА і оприлюднили схему об'їзду ділянки вулицею Сагайдачного.