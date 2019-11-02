У столичному метро можливі зміни в роботі через футбольний матч 3 листопада

У Києві в неділю, 3 листопада, в метро можуть обмежити роботу деяких станцій у зв'язку із футбольним матчем на НСК "Олімпійський" між командами "Динамо" (Київ) та "Львів (Львів).

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вхід на станції можуть обмежити для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.