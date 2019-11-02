У Києві співробітник нічного клубу до смерті побив відвідувача

У розважальному комплексі Голосіївського району, що у столиці, іноземець, який був співробітником закладу, побив до смерті киянина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у розважальному комплексі Голосіївського району побили його 25-річного брата, якого у важкому стані госпіталізували. На виклик виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Олега Волошина, правоохоронці опитали свідків правопорушення, відпрацювали прилеглу територію й відео з камер спостереження.

«Ми встановили, що потерпілий відпочивав у нічному клубі, де у нього стався конфлікт зі співробітником закладу. На вулиці словесна перепалка переросла у бійку, внаслідок якої хлопець отримав травму голови, яка у подальшому виявилася смертельною», - повідомив Волошин.

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У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний іноземець, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Судом вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу", - додали у поліції.