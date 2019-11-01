У Києві зміниться робота трьох станцій метро

У неділю, 3 листопада, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Львів» (Львів) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це поінформувала у Facebook пресслужба столичної підземки.

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого»", - йдеться у повідомленні.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.