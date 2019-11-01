Кличко написав заяву в поліцію на Богдана

Міський голова Києва Віталій Кличко, чиє звільнення з посади голови КМДА вже погодив Кабмін і досі розглядає Президент, просить Нацполіцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» голови Офісу Президента Андрія Богдана.

Про це йдеться в заяві очільника Києва до правоохоронців, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідно до документа до Головного управління Національної поліції Києва, Кличко вважає, що Богдан вчинив кримінальне правопорушення, коли звернувся до Кабміну з листом щодо його звільнення – оскільки такі дії, на його думку, не належать до його посадових обов’язків як голови ОП.

«З урахуванням того, що керівник Офісу Президента України не наділений повноваженням щодо ініціювання звільнення голови КМДА, однак вчинив дії, направлені на усунення Кличка В. В. з посади голови КМДА, що свідчить про здійснення Богданом А. Й. самовільного та всупереч установленого порядку вчинення дій щодо звільнення Кличка В. В. із займаної посади», – відзначає у своїй заяві Кличко.

У зв’язку з цим він просить правоохоронців внести відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і розпочати розслідування «незаконних дій» Богдана.

«Вважаю, що з огляду на вказані обставини дана заява містить достатньо фактів на підтвердження того, що в діях керівника Офісу Президента А.Богдана міститься склад кримінального правопорушення, передбачений статтею 356 КК України («самоправство» – ред.)», – йдеться в документі.

Крім того, нинішній очільник Києва вказує в документі, що однією з підстав внесення Кабміном подання щодо його звільнення з посади голови КМДА є «закінчення строку повноважень Президента».

«З урахувань того, що головою КМДА може бути лише Київський міський голова, який обирається на виборах до місцевого самоврядування, тобто згідно з установленим порядком, головою КМДА назначається особа, яка обрана міським головою, а спонукання до звільнення голови з посади всупереч визначеним нормам є кримінальним прfвопорушенням», – підсумовує очільник Києва.

Андрій Богдан поки що не відреагував на звернення Кличка до Нацполіції.

Фото: Youtube Shuster