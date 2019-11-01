У Києві запустили онлайнмапу з оренди комунального майна

У Києві від 30 жовтня впроваджено в дослідницьку експлуатацію модуль «Оренда комунального майна».

Про це з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака повідомляє пресслужба міської влади.

"Це онлайн-карта об’єктів комунальної форми власності у Києві, яка інформує громадськість та зацікавлених осіб щодо стану, умов використання та передачі потенційних приміщень для оренди. А отже, є значним кроком до спрощення та автоматизації процедур надання послуг місцевою владою", - сказав Слончак.

Модуль «Оренда комунального майна» перебуває у дослідницькій експлуатації.

«Місто володіє значними ресурсами, і як добрий господарник столиця має ефективно, а в нинішньому світі це означає швидко і прозоро, оперувати комунальним майном. Саме з такою метою було розроблено і впроваджено модуль «Оренда комунального майна», що є значним кроком у формуванні великої автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». Модуль, у першу чергу, дозволяє потенційним орендарям максимально швидко і зручно знайти собі потрібне приміщення онлайн, навіть зі смартфону», – повідомив Слончак.

За його словами, робота модулю також забезпечить підвищення прозорості процесів передачі в оренду майна територіальної громади міста. Адже в інформації до об’єкта присутні його розміри, фото, балансоутримувач, всі наявні комунікації, контакти для подальшої співпраці тощо.

«Важливо зазначити, що з введенням у дослідницьку експлуатацію модулю «Оренда комунального майна» розблоковуються процедури надання в оренду приміщень площею до 50 кв. м єдиним претендентам. Надання в оренду вищезазначених об’єктів з 1 січня 2019 року було зупинено у зв’язку з прийняттям Київською міською радою пропозиції голови постійної комісії Київради з питань власності Леоніда Антонєнка про наділення орендодавців повноваженнями щодо прийняття рішення про передачу майна в оренду і виключення із компетенції постійної комісії повноважень про прийняття рішення про передачу майна в оренду тільки після набуття чинності відповідних пунктів Положення про оренду, які стосуються функціонування Системи», – резюмував Слончак.