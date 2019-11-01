Сім доріг Києва перевели на “зимову” швидкість

З 1 листопада максимально допустима швидкість руху дорогами Києва становитиме 50 км/год

Про це повідомляє у Facebook Центр організації дорожнього руху.

"З 1 листопада максимально допустима швидкість руху шляхами Києва 50 км/год", - зазначається у повідомленні.

Обмеження запроваджується на семи столичних автошляхах, де в теплий період дозволялося їхати зі швидкістю до 80 км/год. Це просп. Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака), вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків), Наддніпрянське шосе, Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе), Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного), вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту), просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)

Зміна швидкісного режиму передбачена рішенням Київської міської ради від 9.10.2018 №1739/5803 «Про перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. у період з 1 квітня до 1 листопада».

Фото: Центр організації дорожнього руху, Фейсбук