У Києві обстріляли швидкісний трамвай

У Києві невідомі обстріляли увечері 31 жовтня швидкісний трамвай.

Про це повідомив гендиректор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

“23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якби випадково не завадила металева перетинка за склом - були б і людські жертви... На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту”, - написав він і опублікував фотографії пошкодженого трамвая.

За словами Левченка, випадком уже займаються правоохоронці.

Фото: facebook Дмитра Левченка