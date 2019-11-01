У Києві обстріляли швидкісний трамвай
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Укрінформ
У Києві невідомі обстріляли увечері 31 жовтня швидкісний трамвай.
Про це повідомив гендиректор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.
“23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якби випадково не завадила металева перетинка за склом - були б і людські жертви... На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту”, - написав він і опублікував фотографії пошкодженого трамвая.
За словами Левченка, випадком уже займаються правоохоронці.
Фото: facebook Дмитра Левченка