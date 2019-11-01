У центрі Києва горів житловий будинок: рятувальники евакуювали 40 осiб

Рятувальники ліквідувалиь пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.

“Інформацiя про пожежу надійшла о 21:12.На момент приїзду пожежників площа пожежі сягала близько 100 кв.м.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 01:04 пожежу на даху житлового будинку у Шевченківському районі ліквідовано.

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З будинку евакуювали 40 осiб.

У гасінні пожежі задіяли 13 одиниць основної та спецтехнiки 65 рятувальникiв.

Фото: ДСНС.