У центрі Києва горів житловий будинок: рятувальники евакуювали 40 осiб
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Укрінформ
Рятувальники ліквідувалиь пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку на вулиці Пирогова 2 в Шевченківському районі Києва.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві.
“Інформацiя про пожежу надійшла о 21:12.На момент приїзду пожежників площа пожежі сягала близько 100 кв.м.”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 01:04 пожежу на даху житлового будинку у Шевченківському районі ліквідовано.
З будинку евакуювали 40 осiб.
У гасінні пожежі задіяли 13 одиниць основної та спецтехнiки 65 рятувальникiв.
Фото: ДСНС.