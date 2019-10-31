Рух мостом Метро через Русанівську протоку відкриють вже завтра

У Києві 1 листопада основні роботи капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Русанівську протоку річки Дніпро буде завершено і повністю відновлено рух автотранспорту.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє пресслужба міської влади.

«Ще у 2017 році фахівці обстежили міст. За висновками комплексного спеціального обстеження загальний експлуатаційний стан споруди був визначений як «непрацездатний». Простими словами: стан мосту не дозволяв його подальшу безпечну експлуатацію. Тож було прийнято рішення про проведення капітального ремонту», – зазначив Поворозник.

За його словами, капітальний ремонт розпочали у вересні 2018 року. Того ж року виконано ремонт мостового полотна на трьох прогонах із улаштуванням гідроізоляції та нижнього шару асфальтобетонного покриття. Були розібрані старі конструкції тротуарних блоків та розпочався монтаж нових конструкцій тротуару.

Зазначається, що у 2019 році було здійснено підсилення двох балок прогонових будов, які втратили несучу здатність, зі заведенням та натягуванням високоміцних пучків арматури; заміна тротуарних блоків та влаштування гідроізоляції і покриття з гусасфальту тротуару мосту; влаштування перильного і бар’єрного огороджень на тротуарі з верхового боку споруди; перекладання комунікацій, розміщених у верховому тротуарі; завершено роботи І етапу (смуги руху в напрямку центру міста) з влаштуванням гідроізоляції та асфальтобетонного покриття проїжджої частини мосту.

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Наразі завершуються роботи ІІ етапу (смуги руху в напрямку лівого берега). Виконано демонтаж існуючої конструкції дорожнього одягу, гідроізоляції, старого стічного трикутника та конструкцій тротуарів. Завершено роботи з армування та бетонування нової монолітної плити, встановлені та омонолічені деформаційні шви, відновлені конструкції тротуарів та бортового каменю, замінені опори освітлення. Відновлені гранітні сходові марші на підходах до мосту, виконується ремонт відкосів і дамб, огородження, конструктивних елементів опор, ригелів та прогонової будови під мостом. Улаштовано гідроізоляцію та покриття з гусасфальту. Продовжуються роботи з монтажу напівжорсткого бар’єрного огородження.

«Відновлення руху через Русанівську протоку дозволить розвантажити Північний міст та міст Патона, відповідно покращити сполучення між правим і лівим берегами. Впевнений, тимчасові незручності варті результату», – підкреслив Поворозник.

Він додав, що вартість капітального ремонту – 234,7 млн грн.