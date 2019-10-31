Три ліфти, звукові сигнали й навігація - як виглядатиме оновлена станція метро "Святошин"

«Оновлена станція "Святошин", що ми відкрили після ремонту в березні, стала пілотною. В якому сенсі? Тут ми впроваджували сучасні норми доступності в збудовану за радянських часів станцію. Загалом, на станції встановили 3 ліфти та 3 підйомники, обладнали тактильні смуги, навігацію, звукові сигнали. Консультації щодо потреб маломобільних категорій населення надавала Асамблея людей з інвалідністю», - сказав Кличко.

Відремонтований вестибюль № 2 станції метро «Святошин» / Фото: kyivcity.gov.ua

Як зазначається, у другому вестибюлі для можливості пересування людей з інвалідністю встановили один ліфт та 2 вертикальних підйомники. Виклали тактильну плитку, встановили інформаційні покажчики. Оновили покриття підлоги, стін, стелі вестибюля та прилеглого переходу. Встановили нові двері на вході у вестибюль. Здійснили благоустрій території біля станції.

«Виконали тут і всі необхідні роботи із заміни систем функціонування станції. Пасажири їх не бачать, але вони є важливими для щоденної роботи станції. Це системи пожежної безпеки, вентиляції, зв’язку, гучномовного оповіщення, освітлення, водопостачання, гідроізоляції та відеонагляду», - розповів мер.

Повідомляється, що пасажиропотік станції метро у середньому становить близько 35 тисяч пасажирів щодня.

Кличко також згадав і про систему оплати проїзду в столичному метрополітені. Зокрема, він зазначив, що за підрахунками, користувачів жетонів уже залишилося 13%.

«До кінця цього року QR-квиток на разовий проїзд повністю замінить жетони. Вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок, кожна поїздка коштуватиме 6,5 грн», - зазначив мер Києва.