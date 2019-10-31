Суд відклав підготовче засідання у справі "Кличко vs Гончарук"

Окружний адмінсуд Києва відклав підготовче засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука на 14 листопада.

Про це інформує пресслужба суду.

"Сьогодні Окружний адміністративний суд міста Київ відклав на 14 листопада проведення підготовчого засідання у справі за позовом Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, суд задовольнив клопотання представника позивача, що надійшло на адресу суду, про відкладення судового засідання, причини неявки визнано поважними.

У суді нагадують, що Віталій Кличко просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президенту України подання від 4 вересня про його звільнення з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави.

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Водночас, Кличко просить ОАСК скасувати пропозицію Прем’єр-міністра, що датована 4 вересня, про звільнення позивача з посади голови КМДА.