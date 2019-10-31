У Києві дали тепло у 8 тисяч будинків

“Ми маємо сьогодні вже статистику відносно будинків житлової сфери, тобто це ті будинки, які управляються містом. 90% таких будинків вже запущено, це приблизно 8 тисяч будинків”, - сказав Пантелеєв.

За його словами, інша категорія будинків запускається за власним бажанням.

“Про цю статистику я не буду говорити, вона поки що ні про що не говорить, але в цьому секторі є проблематика - це котельні, які належать або ОСББ або ще підприємству, забудовнику. Там є проблематика, там є декілька об'єктів, в яких є заборгованість за газ, є об'єкти по яких йде передача обладнання котелень із одної особи на іншу. Ми стежимо, допомагаємо, разом проводимо зустрічі в “Нафтогаз” для того, щоб люди не страждали в даному випадку від некомпетентності певних керівників”, - повідомив він.

Водночас заступник голови КМДА зазначив, що запуск тепла у соціальну сферу розпочався ще з 30 вересня.

“Ми ще з 30 вересня почали запускати бюджетну сферу, садочки і школи сьогодні з теплом, там взагалі ніяких проблем немає. На сьогодні фактично 100% запущені школи та садки. Також немає проблем по лікарнях закладів. Решта абонентів приймають самостійно рішення відносно підключення. Отже, можна говорити про те, що рішення про завчасний початок тепла, орієнтуючись на прогноз погоди, був виправданий і правильним”, - наголосив він.

Пантелеєв підкреслив, що у місті триває запуск будинків до опалення.

“Ми на цьому тижні завершимо основні роботи, але порівнюючи з минулими роками на 30% зменшилася аварійність мереж. Це говорить про нормальну підготовку, про те, що ми цього року попрацювали над комплексною модернізацією мереж і рішення про повернення в управління міста теплоенергетика було правильним і ми бачимо результати”, - зауважив він.