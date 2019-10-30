До зимових свят QR-квиток повністю замінить жетони у київському метро

Користувачів жетонів у метрополітені лишилося тільки 13%.

Про це повідомили у Київському метрополітені у Facebook.

"Сьогодні користувачів жетонів у метрополітені лишилося тільки 13%. І зовсім скоро ця цифра зміниться на нуль. До зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить застарілий пластик. Тому триматися за минуле не має сенсу", - зазначили у метрополітені.

У підземці зазначили, що вже сьогодні можна користуватися електронним квитком, а при його поповненні на 50 поїздок отримати вартість кожної 6,5 грн.

Як повідомляв Укрінформ, запуск електронного квитка в промислову експлуатацію відклали до 1 квітня 2020 року.

У КМДА пояснили, що у громадському транспорті діятимуть одночасно нова і стара системи оплати проїзду. Пасажири зможуть розраховуватися як транспортною карткою чи QR-квитком, так і готівкою. У наземному транспорті продовжать діяти паперові квитки, а у метро - жетони. Зміна терміну запуску промислової експлуатації системи відбувається для того, щоб е-квиток був максимально зручним для кожного пасажира, незалежно від його місця реєстрації чи наявності пільгової категорії.

Раніше повідомлялось, що електронний квиток запрацює на всіх видах муніципального транспорту столиці з 1 листопада цього року.

Також повідомлялося, що у Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі відповідно до закону про електронний квиток та розпорядження КМДА щодо впровадження автоматичної системи оплати проїзду мали працювати лише електронні засоби оплати.