У Києві з теплом уже майже 70% житлових будинків

Майже 70% житлових будинків столиці підключено до теплопостачання.

Про це поінформував головний інженер структурного підрозділу "Київські теплові мережі" КП "Київтеплоенерго" Юрій Паливода, повідомляє пресслужба КМДА.

"Для підключення опалення в усіх житлових будинках необхідно близько 10 днів. Включення тепла відбувається поступово, що залежить від режимів теплопостачання і технологічних процесів. Станом на 12:00 30 жовтня у Києві підключено майже 70% житлових будинків. Також на сьогодні у повному обсязі "Київтеплоенерго" виконало усі письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, лікарень", – сказав він.

Він нагадав, що із 25 жовтня 2019 року комунальне підприємство "Київтеплоенерго", згідно з розпорядженням КМДА, розпочало підключати житловий фонд до централізованого теплопостачання. Підключення тепла в будинках буде проводитися поступово протягом 10 днів, відповідно до затверджених із районними адміністраціями графіків.

Щоб забезпечити стабільний запуск опалювального сезону 2019/2020 в цілодобовому режимі працюватимуть 29 постійних аварійних бригад "Київтеплоенерго" та 14 залучених бригад.