Столичне метро може закрити вхід на три станції

У Києві 30 жовтня увечері можливі зміни у роботі станцій метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"30 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк), увечері можливі деякі зміни у роботі метро", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції “Олімпійська”. З метою забезпечення належного перевезення пасажирів після закінчення можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.