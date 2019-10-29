Столичне метро може закрити вхід на три станції

Столичне метро може закрити вхід на три станції

Укрінформ
У Києві 30 жовтня увечері можливі зміни у роботі станцій метро “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

"30 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк), увечері можливі деякі зміни у роботі метро", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Станцію метро «Золоті ворота» з 30 жовтня щоранку закриватимуть на вхід

Зазначається, що перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції “Олімпійська”. З метою забезпечення належного перевезення пасажирів після закінчення можливе обмеження на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-