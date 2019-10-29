Водіїв попереджають про обмеження руху в Києві через візит Столтенберга

У столиці 30-31 жовтня у зв’язку з візитом в Україну Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

"Так, у столиці можливі незначні обмеження дорожнього руху на окремих ділянках вулиць Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Печерського, Подільського, Шевченківського районів, а також на Бориспільському шосе", - йдеться у повідомленні.

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Управління державної охорони України спільно з іншими правоохоронними органами відповідно до своїх повноважень забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час його візиту в Україну.