Новий закон про столицю має пройти громадське обговорення - секретар Київради

На моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглянули скаргу мера Києва Віталія Кличка щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в місті.

Про це повідомив Секретар Київради, голова української делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (КМРВЄ) Володимир Прокопів у себе на сторінці у Facebook.

“Як голова української делегації надав Раді Європи свою позицію. Міський голова обов'язково має впливати на виконавчу владу. Забрати у нього такі повноваження - це утиск інтересів виборців. Новий закон про столицю має пройти громадські обговорення і прийматись виважено”, - зазначив Прокопів.

Він наголосив, що розділення повноважень мера і голови адміністрації можливе тільки після створення загальноприйнятого в Європі інституту префектів, визначення їх контролюючих повноважень і запровадження цього інституту на всій території України.

“Немає жодних причин проводити дострокові місцеві вибори в Києві. Політична кон‘юнктура не повинна впливати на положення Конституції України. Виборча система, за якою будуть проведені вибори в Києві, має бути єдиною для всієї України”, - зазначив він.

Прокопів поінформував, що Конгрес підтвердив, що у 2020 році в Україні буде проведена моніторингова місія, яка оцінить дотримання нашою країною Європейської хартії місцевого самоврядування. Особливу увагу буде приділено Києву.

Як повідомляв Укрінформ, Бюро Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи відвідає Київ з метою вивчення відповідності Європейської хартії місцевого самоврядування законодавчих ініціатив із розділення посад міського голови української столиці і голови КМДА. Візит може бути наприкінці цього або на початку наступного року.

Міський голова Києва, голова Київської міської державної адміністрації та голова Асоціації міст України Віталій Кличко звернувся до Конгресу із листом, у якому розкритикував законодавчі ініціативи щодо зміни порядку урядування в українській столиці.

Як повідомлялося, ВР у першому читанні ухвалила проєкт закону «Про столицю – місто-герой Київ». Документ передбачає, що Київську міську державну адміністрацію очолює голова, який призначається на посаду і звільняється Президентом за поданням уряду.