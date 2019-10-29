Станцію метро «Золоті ворота» з 30 жовтня щоранку закриватимуть на вхід

Із 30 жовтня щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть на вхід станцію метро «Золоті ворота» через ремонт ескалаторів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"В інший час станція працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на «Золотих воротах» триватиме до 9 лютого 2021 року.

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У метрополітені закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів, а також перепрошують за тимчасові незручності.