Станцію метро «Золоті ворота» з 30 жовтня щоранку закриватимуть на вхід
Укрінформ
Із 30 жовтня щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закриватимуть на вхід станцію метро «Золоті ворота» через ремонт ескалаторів.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"В інший час станція працюватиме у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Плановий капітальний ремонт шести ескалаторів на «Золотих воротах» триватиме до 9 лютого 2021 року.
У метрополітені закликають враховувати цю інформацію під час планування маршрутів, а також перепрошують за тимчасові незручності.