Київавтодор повністю готовий до зими - КМДА

Підприємства «Київавтодору» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі до утримання доріг.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Уже найближчими днями синоптики обіцяють погіршення погодних умов. У разі необхідності дорожники розпочнуть обробку покриття протиожеледними засобами, у випадку снігопаду – прибирання снігу. У першу чергу, це підйоми, спуски, мости і шляхопроводи, також магістралі міського і державного рівня. Для безпеки пішоходів прибиратимуть тротуари», – зазначив Поворозник.

Він уточнив, що за інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», заготовлено 43 тис. тонн солі та 35 тис. тонн піску. Підготовлено до роботи 531 одиницю спеціалізованої техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи.

За словами Поворозника, наприкінці 2018 року було отримано спецавтомобілі «Форд» для розподілення рідких протиожеледних реагентів (а також обладнання для приготування таких реагентів). Ця техніка дозволяє оперативно обробляти дороги та зменшити використання солі.

Окремо Поворозник звернувся до власників приватних авто з нагадуванням про важливість вчасної заміни літньої гуми на зимову.