Через ремонт тимчасово скоротять маршрути деяких трамваїв і тролейбусів

У Києві в ніч проти 29 жовтня скоротять режим роботи тролейбусів №№38, 42-Д.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Причина скорочення роботи тролейбусів - ремонт контактної мережі на перетині проспекту Академіка Глушкова і вулиці Васильківської.

Зазначається, що останні відправлення тролейбусів № 38 за власним маршрутом: від ст. м. «Видубичі» – о 23:10, 23:25; від Музею історії України у ІІ світовій війні – о 23:08, 23:23.

Останні відправлення тролейбусів № 42-Д: від ст. м. «Либідська» – о 22:40, 22:55; від ст. «Київ-Волинський» – о 23:28, 23:45.

Також у Києві в ніч проти 29, 30, 31 жовтня та 1 листопада передбачено скорочений режим трамваїв №№ 8, 29.

Як пояснили у «Київпастрансі», триває ремонт колії на вул. Ялтинській.

У зв’язку з цим останні відправлення трамваїв № 8: від ст. м «Лісова» – о 22:24, 22:36; від ст. м. «Позняки» – о 22:26, 22:50.

Останні відправлення трамваїв № 29: від ст. м. «Лісова» – о 22:18, 22:40; від ст. м. «Бориспільська» – о 22:25, 22:45.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.