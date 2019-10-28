У столичній лікарні швидкої допомоги сталася пожежа

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу у лікарні, з будівлі евакуювали 48 людей, трьох із них - автодрабиною.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“28 жовтня, о 13:33 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одній із лікарень столиці на вул. Братиславській, 3, що у Деснянському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

Як виявилося, пожежа виникла на 3-му поверсі в одному із кабінетів, де горіли меблі.

Під час гасіння пожежі по автодрабині були врятовані 3 людей, по сходових клітинах виведено з будівлі 45.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі на 2-му поверсі (безпосередньо над осередком пожежі) проводились операції, тому електроживлення не вимикалось, гасіння пожежі здійснювалося за допомогою вогнегасників.

О 14:02 пожежу на площі 20 к.в м вдалося локалізувати, а о 14:32 - ліквідувати.

Для гасіння пожежі були задіяні 12 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу підрозділів Головного управління ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua