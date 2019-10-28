Стадіон "Русанівець" відкрили після реконструкції

"Ми розпочали реконструкцію стадіону «Русанівець» минулого року. Цей стадіон є важливим спортивним об’єктом для Києва. Колись тут відбувалися футбольні матчі міського рівня, інші змагання. Але протягом багатьох останніх років він стояв занедбаним і непридатним для занять спортом", – сказав Кличко.

Він зауважив, що стадіон хотіли забудувати, як хотіли забудувати і стадіон "Спартак". Але місто відстояло цей спортивний об’єкт, що є вкрай важливим для киян.

"Днями ми отримали можливість розпочати нарешті реконструкцію стадіону «Старт». Стадіон хотіли знищити. Там збиралися побудувати багатоповерхівки. Минулого тижня Київрада ухвалила рішення щодо виділення земельної ділянки, на якій розташований стадіон «Старт», у постійне користування cпортивного комплексу", – наголосив мер Києва.

Кличко відкрив після реконструкції стадіон «Русанівець» / Фото: kiev.klichko.org

За його словами, це рішення відкриває можливість розпочати велику реконструкцію і відновити легендарний стадіон. Реконструкцію стадіону розпочнуть уже наступного року.

Кличко зазначив, що стадіон "Русанівець" стане новою тренувальною базою для легкоатлетів і місцем занять спортом для жителів району, для киян.

"Стадіон «Русанівець» – муніципальний. У першу чергу, тут займаються діти – з дитячо-юнацьких шкіл, шкіл, що знаходяться поряд. Також він відкритий для кожного, хто живе в нашому місті. Будь ласка, приходьте, займайтеся спортом!" – додав мер Києва.

Зазначається, що проєкт реконструкції стадіону включав: повне оновлення футбольного поля з круговими біговими доріжками та спортивними майданчиками (сектор для стрибків з жердиною, сектор для стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра, яма з водою для стипль-чезу); будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними, душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом; облаштування трибун з навісом на 480 місць.

Також встановлення інформаційного електронного табла, освітлення футбольного поля та території стадіону, системи відеоспостереження, охоронної сигналізації, протипожежного захисту та системи контролю доступу; встановлення сучасного спортивного обладнання.