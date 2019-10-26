Під Києвом сталася стрілянина, є поранений
Укрінформ
Поліція затримала чоловіка, який вночі у Броварах під час сварки вистрелив в іншого чоловіка.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Встановлено, що по вул. Грушевського у місті Бровари між місцевими жителями, які були напідпитку, сталася словесна перепалка. Під час сварки один з них вихопив зброю, вистрілив у чоловіка та поцілив йому у руку" - йдеться у повідомленні.
Хулігана, а ним виявився 31-річний чоловік, поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України. Під час огляду місця події поліцейські виявили, вилучили пристрій для відстрілу гумовими кулями та набої.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. ©