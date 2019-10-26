І мертві підуть: на марш у столиці зібралися "зомбі"

У Києві біля пам’ятника Ярославу Мудрому неподалік від Золотих Воріт зібралася молодь для участі у параді зомбі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, біля Золотих воріт зібралися понад сотня осіб у костюмах відьом, черниць, зомбі, чортів і різної іншої нечистої сили. Частина з них прийшли вже з гримом на обличчі, інші - малюють його на місці.

Парад зомбі в Києві / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

"Наша організація "Активна молодь Києва" проводить цей захід, щоб витягнути молодь з сірих буднів, задля розваги, щоб вони більше спілкувались між собою і не залежали від комп'ютерів, як це зараз популярно. Грим робимо платно, також можна брати участь у заході із власним гримом", - сказав один з організаторів маршу Дмитрій Ткаченко у коментарі Укрінформу.

Парад проходить по центру Києва - від Золотих воріт до Хрещатика, а потім - до арки Дружби народів.

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"Хода - з елементами нападу "зомбі" на тих, хто вижили. У нас переодягаються і зомбі і ті, хто вижили. Вони "воюватимуть" між собою", - пояснив Ткаченко.

Як відомо, щороку в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу святкують Геловін, або Відьомську ніч – веселе свято нечистої сили.