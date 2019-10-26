Поліграф не пропонувати: голова Київської ОДА подав в суд на Дубінського

Голова Київської облдержадміністрації Михайло Бно-Айріян подав напередодні позов до суду на народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського про захист честі та гідності.

Про це голова ОДА повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Олександр Дубінський в котрий раз зробив невдалу спробу здійснити інформаційний тиск на мене. І розказав усім про справу, яку почало розслідувати ДБР начебто проти мене. Його пост випадковим чином збігся з моєю позовною заявою про захист честі та достоїнства, яку я подав на нього 25 жовтня до Печерського районного суду", - повідомив Бно-Айріян.

Голова Київської ОДА закликав депутата викласти у суді конкретні факти щодо викладених фактів.

"Поліграф не пропонувати після фарсу, який ми бачили на всю країну з закоченими очима, просто прийдіть до суду та покажіть факти", - зазначив він.

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Раніше депутат Дубінський повідомив у Facebook, що ДБР розслідує як Бно-Айріян у змові з облрадою посприяв закупці лінійного прискорювача для онкохворих вдвоє дорожче реальної ціни.

Михайла Бно-Айріяна було призначено на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року. 20 жовтня він подав у відставку.