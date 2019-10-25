У Києві встановили 2900 контейнерів для сухого сміття: куди його вивозять

У Києві вже встановили близько 2900 контейнерів для збору сухої фракції відходів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"Столиця втілює проект з роздільного збору відходів. У місті вже встановили близько 2900 контейнерів КП "Київкомунсервіс" для збору сухої фракції відходів", - повідомив мер.

Водночас Кличко показав на відео, куди вивозять сортоване сміття.

"Кияни часто цікавляться, куди вивозять сортоване сміття? Такі відходи комунальники транспортують спецмашинами на сортувальні лінії. Там із сміття вилучають ресурсоцінні компоненти, що потраплять на переробку, а не на полігон, і будуть використані як вторинна сировина. Я вдячний свідомим киянам, що сортують побутове сміття і користуються спецконтейнерами для його роздільного збору", - написав він.

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Тільки протягом третього кварталу цього року на сортувальні лінії в столиці було вивезено 30,8 тисяч кубометрів відходів з контейнерів-сіток.