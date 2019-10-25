У неділю через футбол зміниться рух столичного метро

У Києві 27 жовтня у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» та «Карпати» можливе обмеження на вхід пасажирів трьох станцій метро.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

«27 жовтня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок о 17:00) між командами «Динамо» (Київ) та «Карпати» (Львів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після закінчення матчу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».