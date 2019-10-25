У Кличка запевняють, що тариф на тепло не зросте
Про це на брифінгу зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Тариф на тепло не змінюється, тобто ми починаємо цей сезон з таким тарифом, який існував раніше”, - сказав Пантелеєв.
Водночас, за його словами, існує питання щодо постанови Кабінету міністрів, яка передбачає граничний тариф на рівні 1400 гривень.
“Таке розуміння як граничний тариф вже давно відсутнє в європейських країнах. Тим не менш, хочу прояснити формальний бік цього питання — граничний тариф 1400 гривень затверджений на послугу з постачання теплової енергії. Сьогодні як і в Києві, так і в інших містах існують тарифи на послуги з централізованого опалення, у столиці це 1654 гривні. Тобто, це різні речі, їх неможливо порівнювати, і питання “Чому 1400, а не 1600?” є на сьогодні некоректне. Це питання буде розглядатися, в тому числі, і в судах. Деякі теплопостачальні організації сьогодні оскаржують цю постанову”, - зауважив Пантелеєв.
Як повідомлялося, у червні цього року Кабінет міністрів прийняв рішення про обмеження тарифу на теплопостачання в Україні на рівні 1400 гривень за Гкал за наявності лічильника і 35 гривень за квадратний метр - без лічильника.