У Кличка запевняють, що тариф на тепло не зросте

Тариф на тепло з початком опалювального сезону не буде змінюватися.

Про це на брифінгу зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Тариф на тепло не змінюється, тобто ми починаємо цей сезон з таким тарифом, який існував раніше”, - сказав Пантелеєв.

Водночас, за його словами, існує питання щодо постанови Кабінету міністрів, яка передбачає граничний тариф на рівні 1400 гривень.

“Таке розуміння як граничний тариф вже давно відсутнє в європейських країнах. Тим не менш, хочу прояснити формальний бік цього питання — граничний тариф 1400 гривень затверджений на послугу з постачання теплової енергії. Сьогодні як і в Києві, так і в інших містах існують тарифи на послуги з централізованого опалення, у столиці це 1654 гривні. Тобто, це різні речі, їх неможливо порівнювати, і питання “Чому 1400, а не 1600?” є на сьогодні некоректне. Це питання буде розглядатися, в тому числі, і в судах. Деякі теплопостачальні організації сьогодні оскаржують цю постанову”, - зауважив Пантелеєв.

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Як повідомлялося, у червні цього року Кабінет міністрів прийняв рішення про обмеження тарифу на теплопостачання в Україні на рівні 1400 гривень за Гкал за наявності лічильника і 35 гривень за квадратний метр - без лічильника.