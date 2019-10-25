Вибух на ринку Києва: невідомий жбурнув у бік магазинів гранату Ф-1
Про це інформує пресслужба столичної поліції.
"Сьогодні о 1:15 до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про вибух на ринку на вулиці Теодора Драйзера. На адресу виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, спеціалісти вибухо-технічної служби, кінологи та представники інших профільних служб", - йдеться у повідомленні.
На місці події правоохоронці провели низку першочергових слідчих дій.
Переглянувши записи камер відеоспостереження та поспілкувавшись зі свідками, поліцейські встановили: невідомий, проходячи поміж торговельних кіосків, кинув невідомий предмет, який одразу вибухнув. Після цього зловмисник утік, інформують у поліції.
Зазначається, що потерпілих серед громадян немає, проте пошкоджено фасади трьох магазинів.
На місці події правоохоронці вилучили залишки вибухівки, які відправили на експертне дослідження. За попередньою інформацією, це – фрагменти гранати «Ф-1».
За даним фактом порушена кримінальна справа. Проводяться розшукові заходи щодо встановлення та затримання особи, причетної до правопорушення.