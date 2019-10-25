Прокуратура вимагає повернути Києву землю біля Дніпра ціною 25 мільйонів

Прокуратура Києва вимагає повернути міській громаді земельну ділянку на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

Про це інформує пресслужба столичної прокуратури.

“Прокуратура міста Києва у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді земельну ділянку на Трухановому острові у м. Києві площею 1,16 га та вартістю понад 25 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокуратурою встановлено факт незаконного використання цієї ділянки юридичною особою без відповідних документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

Крім того, доступ до ділянки обмежений, на ній встановлено паркан та розміщено низку будівель і споруд. Спеціалістів органів місцевого самоврядування туди не допускають.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до господарського суду з позовом про зобов’язання зазначеної юридичної особи повернути ділянку територіальній громаді, звільнивши від розміщеного на ній майна.

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Як повідомлялося, у вересні журналісти-розслідувачі Bihus.info заявляли, що соратники народного депутата з фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, власники приватного охоронного агентства "Шторм", захопили землю на Трухановому острові.

Територію площею 11 тис. кв. м над Дніпром, що належить столиці, обгородили парканом та встановили камери спостереження, закривши вхід для сторонніх.

Журналісти з'ясували, що на березі рекреаційної зони розташувалася тренувальна база охоронної фірми "Шторм", яка займається охороною Медведчука та його житла.